Pakistan'dan deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, Türkiye'nin Ege sahilleri açıklarında, Muğla ilinde meydana gelen depremin neden olduğu rapor edilen yaralanmalar ve maddi hasar için en içten iyi dileklerini iletir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Düşüncelerimiz ve dualarımız bu olaydan etkilenen herkesle birliktedir. Yaralananların en kısa zamanda iyileşmesini diliyor ve bölgedeki herkesin güvenliği için dua ediyoruz. Bu deprem öncesinde İstanbul'da 18 Temmuz 2017'de aşırı yağışlar meydana gelmiştir.

Hiç şüphemiz yoktur ki Türk kardeşlerimiz bu doğal felaketleri kendilerine özgü olan güç ve dayanıklılıkla karşılayacaktır ve hızlı şekilde bunlardan kurtulacaktır."