Pakistan'dan israil'e tehdit: Nükleer güç olduğumuzu unutma

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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sahte içerik üreten bir haber sitesine inanıp İsrail'i nükleer silahla vurmakla tehdit etti. AWDNews isimli sahte içerik üreten internet sitesinde yer alan şu haber başlığı, Bakan Asif'i yanılttı:

"İsrail Savunma Bakanı: 'Eğer Pakistan herhangi bir bahaneyle Suriye'ye asker yollarsa, onları nükleer saldırıyla yok ederiz' "

Haberdeki ifadelere kızan Pakistanlı Bakan, Twitter hesabı üzerinden İsrail'e karşı tehdit savurdu:

"İsrail Savunma Bakanı, Pakistan'ın DAEŞ'e karşı Suriye'deki rolüne dair nükleer tehditte bulunuyor. İsrail, Pakistan'ın da nükleer güce sahip bir devlet olduğunu unutuyor"