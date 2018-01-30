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Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

Pakistan Deniz Kuvvetleri, bir füze testi denemesi için 'Seyrüsefer Uyarısı' yayınladı. Hangi füze türünün deneneceğini açıklamayan Deniz kuvvetleri, deneme yapılacak alanın 3000 km uzunluğunda ve 100 km genişliğinde bir alanda yapılacağını bildirdi.

30 Ocak 2018 Salı 23:48
Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

Konunun uzmanları bu mesafede bir denemenin ancak Uzun yada Orta Menzilli Balistik bir füze denemesi olabileceğini bildirdi. 

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim nükleer şova dönüşüyor

Geçtiğimiz hafta da Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etmişti.

Hindistan Savunma Araştırmaları ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) başkanı Dr S Christopher yaptığı açıklamada, "Agni-5'in bu başarılı testleri, ülkenin yerli füze yeteneklerini teyit ediyor ve caydırıcılığını daha da güçlendiriyor" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasında devam eden gerilim nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Pakistan dışişlerinden yapılan açıklama ile Hindistan'a nükleer gözdağı verilmişti.



Pakistan Dışişleri Bakanı: Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa buyursun

Hindistan Ordu Komutanı General Rawat Hindistan'ın başkenti Delhi'de Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması durumunda Pakistan'ın nükleer silah kullanımıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, Hindistan ordusunun Pakistan'ın "nükleer blöfünü" gördüğünü ve yönetimden emir geldiği takdirde sınır dışı operasyon düzenlemeye hazır olduğunu söylemişti.

Rawat'ın açıklamasının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hindistan Ordu Komutanı'nın yaptığı açıklama oldukça sorumsuz ve rütbesine yakışmıyor. Eğer Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa, buyursun" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 23:48
  1. Pakistan Deniz Kuvvetleri
  2. füze denemesi
  • kalelikaleli1 sa önce
    ne diyelim işte böyle ne de özlemişiz bir islam ülkesi deneme yapıyor caydırıcı olur güçlü olursak düşman dayanır mı alçaklar altlarına kakalar.bu alçaklara karşı güçlü olmamız gerekir.
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    Müslümanlar ayrı gayrı kaldıkça kimseyi korkutamazlar! birlik olursak fitne ve fesadla birlikte komşuların düşmanlıkarıda ortadan kalkar inşaAllah
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