Pakistan'dan ''ATAK'' incelemesi
Türkiye'ye gelen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, yerli ATAK taarruz helikopterleri hakkında detaylı bilgi aldı.22 Haziran 2017 Perşembe 15:13
Türkiye'yi ziyaret eden Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva temaslarını sürdürüyor. Bacva, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TAİ) ziyaret gerçekleştirdi.
Yerli savunma sanayine ilişkin ürünleri inceleyen Bacva, T129 ATAK taarruz helikopterleri hakkında detaylı bilgi aldı.
Erdoğan'la görüşmüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva'yı kabul etti