Kardeş ülke Pakistan'dan anlamlı Türkiye mesajı
Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anarken, Pakistan'dan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj geldi. Pakistan askeri ile Türk askerini resimlerinin yer aldığı bir paylaşımda 'Biz kardeş olarak birleştik' ifadeleri kullanıldı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anarken, Pakistan'dan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj geldi. Pakistan askeri ile Türk askerini resimlerinin yer aldığı bir paylaşımda 'Biz kardeş olarak birleştik' ifadeleri kullanıldı.
Pakistan'ın savunma ve askeri alanlarıyla ilgili çalışmalar yapan ve Pakistan ordusuna da yakın olan Pakistan Defance isimli hesaptan yapılan paylaşımda Türkiye'ye anlamlı bir mesaj verildi.
Biz kardeş olarak birleştik. #15Temmuzpic.twitter.com/2DqFhrBvbV— Pakistan Defence (@defencepk) 15 Temmuz 2017