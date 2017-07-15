Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pakistan'dan anlamlı '15 Temmuz' mesajı!

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anarken, Pakistan'dan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj geldi..

15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:03
Pakistan'dan anlamlı '15 Temmuz' mesajı!

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anarken, Pakistan'dan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj geldi. Pakistan askeri ile Türk askerini resimlerinin yer aldığı bir paylaşımda 'Biz kardeş olarak birleştik' ifadeleri kullanıldı.

'TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI BİZİM DÜŞMANIMIZDIR'

Pakistan'ın savunma ve askeri alanlarıyla ilgili çalışmalar yapan ve Pakistan ordusuna da yakın olan Pakistan Defance isimli hesaptan yapılan paylaşımda Türkiye'ye anlamlı bir mesaj verildi.



Bir diğer paylaşımda ise Türkiye'ye birlik mesajı verildi. Türkiye'nin FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarını andığı bugün, yapılan paylaşımlarda "Türkiye'nin düşmanları da Pakistan düşmanıdır" ifadeleri kullanıldı..

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:03
  1. Türkiye
  2. GÜNCEL Haberleri
  • adanalıadanalı1 sa önce
    pakistanlılar benim seçilmiş kardeşlerimdir...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşuyor
  1. Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
  2. Başbakan: Ey gafiller! Çanakkale'de..
  3. Dünyanın gözü Türkiye'de! BBC canlı..
  4. 15 Temmuz Köprüsü'nde müthiş kalabalık!
  5. Pakistan'dan anlamlı '15 Temmuz' mesajı!
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
  7. 15 Temmuz'da darbe seviciler sela..
  8. Darbe gecesi şok ayrıntı! Erdoğan'ın..
  9. FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz'..
  10. Dikkat çeken görüntü! Astılar...
  11. İşte Suriye rejiminin yeni bayrağı
  12. Ömer Halisdemir’in İsmi Mali’de..
  13. Şehit ailelerine ziyaret
  14. Mahalleliden baz istasyonu tepkisi
  15. 15 Temmuz Diriliş Kupası Trap Skeet..
  16. Bayramiç’te orman yangını
  17. İnegöl’de orman yangını
  18. Yürüyüşte Fetullah Gülen’in boynuna..
  19. 'Gitme lan gitmee...' Şehadete gitti...
  20. Alçak darbe girişiminin erken saatte..
Arap ülkelerinden geri vites! Vazgeçtiler
Arap ülkelerinden geri vites! Vazgeçtiler
'Akşener'in partisine AK Parti'den de katılım olacak'
'Akşener'in partisine AK Parti'den de katılım olacak'
'Halka ateş aç' emrine uymayıp intihar etti!
'Halka ateş aç' emrine uymayıp intihar etti!
'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi