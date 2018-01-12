Pakistan’dan Amerika'ya şok

ABD 5 Ocak’ta aldığı kararla teröre destek vermekle suçladığı Pakistan’a verdiği 900 milyon dolarlık askeri yardımı kesmişti.

Pakistan, ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurdu. Pakistan Savunma Bakanı Khurram Dastgir, 900 milyon doları bulan askeri yardımların kesilmesinin ardından ABD ile istihbarat ve askeri işbirliğinin askıya alındığını açıkladı. Bakan, ülkenin teröre karşı savaşta yükümlülüklerini yerine getirmesinden ötürü ABD’nin Pakistan’a karşı tehdit söyleminden kaçınması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı, Pakistan’ın terörle mücadelede başarılı olduğunu, ülkesinin ABD’yle işbirliği sayesinde terör örgütü El-Kaide’nin bölgeden çekildiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca ABD'nin Afganistan’da milyar dolarlık harcama yapmasına rağmen hezimete uğradığı belirtilirken, Washington yönetiminin başarısızlığını Pakistan’a mal etmeye çalıştığı belirtildi. ABD 5 Ocak’ta aldığı kararla, İslamabad’ın tüm terörist gruplara karşı ''kararlı'' bir tavır takınıncaya kadar askeri yardımlarını askıya aldığını açıklamıştı.