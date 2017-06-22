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Pakistan’dan ABD’ye sert İHA uyarısı!

Pakistan Dışişleri Sözcüsü Zakaria, insansız hava araçları saldırılarının ulusal egemenliklerini ihlal ettiğini söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 23:36
Pakistan’dan ABD’ye sert İHA uyarısı!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nafis Zakaria, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim, İHA saldırılarına karşı duruşumuz her zaman net olmuştur. İHA saldırıları Pakistan’ın egemenliğini ihlal etmektedir." dedi.

Zakaria, ABD’nin Pakistan’a yapılacak yardımlara yönelik bütçede kısıtlamaya gideceği haberlerine ilişkin, bunun "ABD’nin iç işleri ve kendi kararı olduğunu" söyledi.

ABD, zaman zaman militanları hedef aldığını iddia ederek, Pakistan sınırları içerisinde İHA saldırıları yapıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 23:36
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