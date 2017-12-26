Pakistan'dan 57 milyar dolarlık koridor

Çin, kendisini Asya, Avrupa ve ötesine bağlayacak olan "Tek kemer, tek yol" politikası kapsamında, Pakistan'la arasındaki 57 milyar dolarlık ekonomik koridoruna Afganistan'ı da dahil edeceğini duyurdu.

Çin, Pakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından itibaren Afganistan ile olan ilişkilerinde, kendisini arabulucu bir pozisyonda konumlandırmaya çalışıyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde Çin, Afganistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilen ilk üçlü görüşme sonrasında Çin Dışişleri Bakanı Wang, ekonomik koridorun bütün bölgenin yararına olacağını ve kalkınma için itici güç olacağını belirtti.

Çin’in Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini kaydeden Wang, bu konuda gerekli yardımları sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Afganistan'ın ivedilikle gelişmeye ve insanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine ihtiyaç duyduğunu belirten Wang, Afganistan ile Pakistan'ın aralarındaki gergin ilişkiyi onarma konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Çin ve Pakistan'ın bu vesileyle Afganistan ile birlikte olacağını söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Kazan-kazan ilişkisi temelinde ve ortak kazanç prensipleri doğrultusunda Çin-Pakistan ekonomik koridorunu Afganistan'a uzatacağız." ifadelerini kullandı.