Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pakistan'dan 57 milyar dolarlık koridor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Pakistan arasındaki 57 milyar dolarlık ekonomik koridorunun Afganistan'a uzatılacağını açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 20:56
Pakistan'dan 57 milyar dolarlık koridor

Çin, kendisini Asya, Avrupa ve ötesine bağlayacak olan "Tek kemer, tek yol" politikası kapsamında, Pakistan'la arasındaki 57 milyar dolarlık ekonomik koridoruna Afganistan'ı da dahil edeceğini duyurdu.

Çin, Pakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından itibaren Afganistan ile olan ilişkilerinde, kendisini arabulucu bir pozisyonda konumlandırmaya çalışıyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde Çin, Afganistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilen ilk üçlü görüşme sonrasında Çin Dışişleri Bakanı Wang, ekonomik koridorun bütün bölgenin yararına olacağını ve kalkınma için itici güç olacağını belirtti.

Çin’in Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini kaydeden Wang, bu konuda gerekli yardımları sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Afganistan'ın ivedilikle gelişmeye ve insanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine ihtiyaç duyduğunu belirten Wang, Afganistan ile Pakistan'ın aralarındaki gergin ilişkiyi onarma konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Çin ve Pakistan'ın bu vesileyle Afganistan ile birlikte olacağını söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Kazan-kazan ilişkisi temelinde ve ortak kazanç prensipleri doğrultusunda Çin-Pakistan ekonomik koridorunu Afganistan'a uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 20:56
  1. Asya
  2. Avrupa
  3. Çin
  4. Pakistan

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternet kafeye yılan saldırdı
    1. İnternet kafeye yılan saldırdı
    2. Gözleri kapalı bir şekilde koşan yarış..
    3. Bufalonun aslana saldırısı saniye..
    4. Timsah tarafından vahşice avlanan köpek
    5. İzlemesi aşırı keyifli süreç kamerada
    6. Planet Earth'ün muhteşem tanıtım..
    7. Ünlü teknik direktörü sürükleyerek..
    8. Katar'a askeri destek! Türk birliği..
    9. Darbeden önce öldürme talimatı vermiş
    10. TSK'dan sınır ötesi operasyon
    11. Fatih Terim'den transfer açıklaması
    12. Aselsan'dan müthiş cihaz! Hedefin..
    13. Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını..
    14. Şehit kızından babasına gözyaşlarına..
    15. Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah..
    16. Bir baba çocukları arasında miras..
    17. İsrail polisi eşeğe bile el koydu!..
    18. Esed İdlib’e saldırdı: en az 5 ölü!
    19. Türkiye'de görülen ışığın nedeni..
    20. Beşiktaş Vida'yı dünyaya böyle duyurdu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    İngiliz gazetesinden itiraf: Erdoğan haklıymış
    İngiliz gazetesinden itiraf: Erdoğan haklıymış

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına tepki
    AK Parti’den Gül’ün açıklamalarına tepki
    WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!