Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı

Pakistanlı güvenlik yetkililerinin açıklamalarına göre Belucistan'ın başkenti Ketta'dan Lahor'a giden trenin geçisinde pataltılan bomba 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırı sonucu trenin vagonlarından birinin zarar gördüğü belirtildi. Demiryolu yetkilisi Amir Beluc "Saldırı sonucu bir vagon ve rayların bir kısmı zarar gördü" dedi. Yetkili Ketta'ya yapılan tren seferlerinin de askıya alındığını açıkladı.