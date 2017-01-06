Pakistan'da tren taksiyi biçti

Pakistan'da rayların karşısına geçmeye çalışan üç tekerli toplu taşıma araçlarını trenin biçmesi sonucu, 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Pakistan'da tren taksiyi biçti
Eklenme: 06 Ocak 2017, 14:19
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Pakistan'da rayların karşısına geçmeye çalışan üç tekerli toplu taşıma araçlarını trenin biçmesi sonucu, 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lodhran kentinde, rikşa olarak bilinen üç tekerli toplu taşıma araçlarının raylardan geçerken yoğun sis nedeniyle gelen treni zamanında göremediklerini bildirdi.

Trenin öğrencileri taşıyan iki rikşaya çarpması sonucu 7 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ve bir sürücünün ağır yaralandığı kaydedildi

 
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