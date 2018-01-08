Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pakistan'da terör olayları azaldı

Pakistan Barış Araştırmaları Enstitüsünün (PIPS) yayınladığı Pakistan'ın 2017 Güvenlik Raporu'na göre geçen yılki terör olaylarında yüzde 16'lık azalma yaşandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
Pakistan'da terör olayları azaldı

PIPS'ın raporuna göre, 2017'de Pakistan'da 24'ü intihar saldırısı olmak üzere 370 terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 815 kişi hayatını kaybetti, bin 736 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da 2016'da 441 terör saldırısı yaşanmış, 908 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke güvenliği için en büyük tehdidin Pakistan Talibanı (TTP) olmaya devam ettiği belirtilen raporda, terör saldırının yüzde 58'lik kısmının TTP tarafından düzenlendiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca DEAŞ terör örgütünün bölgede güç kazanmaya başladığına dikkat çekilerek, örgütün geçen yılki 8 terör saldırısını üstlendiği ve bu saldırılarda 153 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

PIPS'ın raporunda, Hindistan, İran ve Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik sınır ötesi saldırılarda ciddi artış görüldüğü, 177 saldırıda 188 kişinin öldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
  1. güvenlik raporu
  2. pakistan
  3. Terör
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'deki bombardımanda yine siviller öldürüldü!
    1. İdlib'deki bombardımanda yine siviller..
    2. Van'da kaçak sigara ve nargile tütünü..
    3. 4 Kuzey Koreli cesedi bulundu
    4. Büyük projede sona doğru! Havadan..
    5. Kağıt Paralara Dikkat! 3 Gün boyunca..
    6. Milli projeler için dev hamle!
    7. Van'da iki erkek cesedi bulundu
    8. Uluslararası ajanslar ‘son dakika’..
    9. Bahçeli'den beklenen açıklama geldi!..
    10. İstanbul'da 500 kilogram uyuşturucu..
    11. Bahçeli'den flaş seçim ittifakı..
    12. Yasak ilan edildi! Dev operasyon..
    13. Abdülkadir Burak'tan özür diledi!..
    14. Otomotiv devinden tarihi karar.....
    15. Çölyak hastalığının belirtileri..
    16. Pakistan'da terör olayları azaldı
    17. Dünya devinden Maicon'a teklif!
    18. Terör örgütüne büyük şok
    19. Islam Slimani için resmi açıklama!..
    20. Yeni model için Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!