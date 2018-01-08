Pakistan'da terör olayları azaldı

PIPS'ın raporuna göre, 2017'de Pakistan'da 24'ü intihar saldırısı olmak üzere 370 terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 815 kişi hayatını kaybetti, bin 736 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da 2016'da 441 terör saldırısı yaşanmış, 908 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke güvenliği için en büyük tehdidin Pakistan Talibanı (TTP) olmaya devam ettiği belirtilen raporda, terör saldırının yüzde 58'lik kısmının TTP tarafından düzenlendiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca DEAŞ terör örgütünün bölgede güç kazanmaya başladığına dikkat çekilerek, örgütün geçen yılki 8 terör saldırısını üstlendiği ve bu saldırılarda 153 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

PIPS'ın raporunda, Hindistan, İran ve Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik sınır ötesi saldırılarda ciddi artış görüldüğü, 177 saldırıda 188 kişinin öldüğü kaydedildi.