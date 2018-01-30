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Pakistan'da patlama! Ölüler var

Pakistan’ın Kurram ilçesinde yere döşenmiş patlayıcının bir otomobilin geçişi sırasında patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

30 Ocak 2018 Salı 12:17
Pakistan'da patlama! Ölüler var

Pakistan’ın federal yönetilen Aşiretler Bölgesi'ndeki (FATA) Kurram ilçesinde cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında yere döşenmiş patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Pakistan hükumeti tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucunda 3’ü kadın 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, patlamada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, patlayıcının mayın ya da yol kenarına döşenmiş bomba olup olmadığının henüz bilinmediği bildirildi.

Patlamada yaralanan bir kişinin Kuram ilçesinin yönetim merkezi olan Paraçınar’daki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.

İHA

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:17
  1. pakistan
  2. patlama
  3. bombalı saldırı
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