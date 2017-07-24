Pakistan’da ölü sayısı 25’e yükseldi
Pakistan’ın kuzeydoğusunda Pencap Eyaleti’nin Lahor şehrinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 25’e yükseldiği açıklandı.24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:35
Pakistan’ın kuzeydoğusunda Pencap Eyaleti’nin Lahor şehrinde meydana gelen patlamada en az 25 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı açıklandı. Lahor Teknoloji Parkı yakınlarında gerçekleştirilen Taliban’ın üstlendiği saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun polis olduğu, saldırının polisleri hedef aldığı açıklandı.