Pakistan'da Navaz Şerif'e destek gösterisi
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar vermesinin ardından binlerce kişi Şerif'e destek gösterisi düzenledi.30 Temmuz 2017 Pazar 10:07
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar vermesinin ardından binlerce Navaz Şerif destekçisi Rawalpindi kentinde mahkeme kararına itiraz ve Şerif'e destek gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA