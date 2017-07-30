Pakistan'da minibüs alev aldı: 13 kişi öldü

İlk yardım ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Ravalpindi'den Peşaver kentine doğru seyreden minibüs, Hasan Abdal karayolunda karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan minibüs bu kez gaz boru hattına çarpıp alev aldı.

Tamamen yanan minibüste bulunan 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, ölenlerin DNA testi ile kimliklerinin belirlenmesinin ise mümkün gözükmediğini kaydetti.