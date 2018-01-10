Pakistan'da gösteriler patlak verdi

Polis ölüm raporunda, küçük kızın cinayet öncesinde birkaç kez cinsel saldırıya maruz kaldığını ve sonrasında boğularak öldürüldüğünü açıkladı.



ARY News televizyonunun haberine göre, Kasur'un Kot mahallesinde oturan küçük kız 5 Ocak Cuma günü okula giderken kaçırılmıştı.

Olayın duyulmasının ardından Kasur’da yüzlerce kişi sokağa çıkıp protesto gösterisi düzenleyerek yolları kapattı.



Protestocular geçen yıl en az yedi küçük kız çocuğunun kaçırılıp tecavüz edilerek öldürülmesine karşın, bugüne kadar hiçbir suçlunun yakalanamadığına dikkat çektiler.



Polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda polis ateşiyle 2 gösterici hayatını kaybetti.



Punjab Bölgesi Başbakanı Shehbaz Shariff de, Punjab Emniyet Müdürlüğü müfettişlerinden konuyla ilgili rapor istediğini açıkladı ve "Suçlular cezalardan kurtulamamalı" dedi.



Shariff, saldırıya uğrayan kızın ailesine, adaletin her ne pahasına olursa olsun sağlanacağına dair güvence verdi.