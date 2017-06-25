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Pakistan’da büyük facia! Bilanço ağırlaşıyor

Pakistan'da petrol taşıyan tankerin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Tankerin devrilmesiyle yağmaya giden köylülerden biri sigara yakınca, ortalık cehenneme döndü.

25 Haziran 2017 Pazar 17:22
Pakistan’da büyük facia! Bilanço ağırlaşıyor

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada, 148 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 51 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan 40'ının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

YAĞMALAMAYA GİTTİLER

Kazanın, sürücünün, lastiği patlayan aracın kontrolünü yitirmesi üzerine meydana geldiği sanılıyor. Çevre köylerden çok sayıda kişi, devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için kaza mahalline akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı.

KÖYLÜLERDEN BİRİ SİGARA YAKTI

Görgü tanıkları, yangının petrol almaya gelen köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını ileri sürdü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale geldi.

25 BİN LİTRE PETROL

Yaklaşık 25 bin litre petrol taşıyan tankerin, Karaçi'den Lahor kentine gittiği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 17:22
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