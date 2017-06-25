Pakistan’da büyük facia! Bilanço ağırlaşıyor
Pakistan'da petrol taşıyan tankerin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Tankerin devrilmesiyle yağmaya giden köylülerden biri sigara yakınca, ortalık cehenneme döndü.25 Haziran 2017 Pazar 17:22
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada, 148 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 51 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan 40'ının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.
YAĞMALAMAYA GİTTİLER
Kazanın, sürücünün, lastiği patlayan aracın kontrolünü yitirmesi üzerine meydana geldiği sanılıyor. Çevre köylerden çok sayıda kişi, devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için kaza mahalline akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı.
KÖYLÜLERDEN BİRİ SİGARA YAKTI
Görgü tanıkları, yangının petrol almaya gelen köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını ileri sürdü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale geldi.
25 BİN LİTRE PETROL
Yaklaşık 25 bin litre petrol taşıyan tankerin, Karaçi'den Lahor kentine gittiği belirtiliyor.