Pakistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pencap Sağlık Bakanı Selman Refik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şehrin işlek noktalarından Feruzepur Caddesi'nde Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin de bulunduğu yerin yakınlarında patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamaya bombalı intihar saldırısının yol açtığını belirten Refik, saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan ilk yardım ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ölenlerden 6'sının polis olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.