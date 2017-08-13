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Pakistan'da bombalı saldırı!

Ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2017 Pazar 00:02
Pakistan'da bombalı saldırı!

Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, eyaletin başkenti Ketta'daki bir caddede askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 8'i asker 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 10'u asker 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.

TÜM HASTANELERE ACİL DURUM BİLDİRİSİ

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yerel basına yaptığı açıklamada, Ketta'daki tüm hastanelere acil durum bildirisi yapıldığını ve takviye sağlık personeli çağrıldığını söyledi.

"BAĞIMSIZLIK GÜNÜ HEDEF ALINDI"

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamer Cavid Becva ise saldırının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamalarını hedef aldığını söyleyerek "Pakistan ordusu hiçbir zorluğa yenilmez." dedi.

Belucistan'da, mayıs ayında Senato Başkan Yardımcısı Abdul Gaffar Haydari'nin aracının bulunduğu konvoya düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği terör saldırısında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 00:02
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