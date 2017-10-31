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Pakistan'da bir kadın zehirli sütle 13 kişiyi öldürdü

Pakistan'da bir kadının kocasını öldürmek için hazırladığı zehirli süt yüzünden 13 kişi öldü.

31 Ekim 2017 Salı 14:20
Pakistan'da bir kadın zehirli sütle 13 kişiyi öldürdü

Kıdemli polis memuru Owais Ahmad, konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamasında, Eylül ayında görücü usulü evlendirilen Asiya Bibi'nin, cinayet suçuyla tutuklandığını ve cinayete dahil oldukları iddiasıyla Bibi'nin sevgilisi ve sevgilisinin teyzesinin de gözaltına alındıklarını söyledi.

KOCASI İÇMEMİŞ

Polis raporuna göre, Bibi'nin geçen hafta kocasının sütüne zehir karıştırdığı, fakat kocası sütü içmeyince, sütün lassi adı verilen yoğurt benzeri bir içecek yapımında kullanıldığı ortaya çıktı.

13 KİŞİ ÖLDÜ

Bibi'nin kocası dahil olmak üzere bütün ailenin içtiği lassi yüzünden 13 kişi öldü ve 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Pakistan'da halen, özellikle kadınların yüzyıllar boyunca hakları için savaştığı fakir ve kırsal bölgelerde, reşit olmayan çocuklar görücü usulü ile evlendiriliyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 14:20
  1. PAKİSTAN
  2. süt zehirleme

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