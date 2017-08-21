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Pakistan'a kötü haber: 7 polis kaçırıldı!

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki ormanlık alanda 7 polisin kaçırıldığı bildirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:51
Pakistan'a kötü haber: 7 polis kaçırıldı!

Pakistan'da 7 polisin kaçırıldığı bildirildi. Üst düzey polis memuru Atiq Tahir, günün erken saatlerinde Indus Nehri kıyısındaki ormanlık alandaki bir karakoldan Pencap'ın Rajanpur bölgesine bağlı Rojhan kentine botla dönen polislerin bir çete tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Tahir, takviye polis kuvvetleri ile zırhlı araçların ormanlık alana sevk edildiğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen başka bir polis yetkilisi de çetenin elindeki polislerin serbest bırakılması için bölgede etkili olan kişilerle görüştüklerini ifade etti.

Yetkili, çete üyelerinin polisleri serbest bırakma karşılığında, tutuklu olan destekçilerinin salıverilmesini istediğini bildirdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:51
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