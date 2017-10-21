Pakistan'a 1.5 milyar dolarlık 'Atak' satışı an meselesi
D-8 zirvesi için İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Abbasi, yarın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri ile uçacak.21 Ekim 2017 Cumartesi 14:19
TAI test pilotuyla havalanacak olan Şahid Hakan Abbasi, Pakistan’ın yakından ilgilendiği helikopter ile uçuş tecrübesi yaşayacak. Pakistan’ın yeni başbakanı, geçtiğimiz aylarda da F-16 ile uçuş yapmıştı. İtalyan AgustaWestland imalatı olan helikopter, TAI tarafından geliştirildi. ATAK helikopterinin başta görev bilgisayarı başta olmak üzere avionik olarak adlandırılan elektronik sistemlerinin yazılım ve geliştirilmesi Aselsan tarafından yapıldı. Kara Kuvvetleri tarafından başta Güneydoğu olmak üzere aktif olarak kullanılan T129’tan bugüne kadar 24 adet teslim edildi.
TÜRKİYE VE PAKİSTAN T129 SATIŞI İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Pakistan, yıllardan bu yana Türkiye ile T129 helikopter alamı konusunda görüşmeler yapıyor. Geçen yıl bir T129 helikopteri Pakistan’a gönderilmiş ve yüksek irtifa testleri yapılmıştı. Pakistan Kara Havacılık birlikleri, T129’un performansından çok memnun kalmıştı.
Projenin hayata geçmesi için Pakistan Türkiye’den kredi paketi de istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği projede yaklaşık 1,5 milyar dolarlık satış için kredi konusunda da önemi adımlar atıldı.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Hakan1 gün önce Atom bombası olmasina bu kadar hevesli müslüman nasıl olur?Arkadaş atom savaşı caydırıcı değildir. Zaten atılmaya başlandı mi herşey biter. Her iki taraf içinde. Kullansan cehennemliksin, başkası sana atsa zaten bitersin..Subhanallah... Bu bomba çok büyük bir alanda suçlu suçsuz herkesi hatta bitkileri ve tabiatı bile yok ediyor. Radyasyon etkisi yıllarca sürüyor. Caiz değildir hamido1 gün önce Reis e Selam durmak yok devam. balik tutmayi ogrenmek1 gün önce Bize atom bombası nasıl yapılır ogretsin. Hazır balık almayiz .tutmasını öğrenmek sart Kanuni1 gün önce Hey gidi günler hey! ABD den parasıylan savaş helikopteri alabilmek için vermediğimiz sey kalmıyordu 2002 den önce. Yine de alamıyorduk. Gençler bunu iyi araştırsın ve beynine kazısın . şimdi kendi yaptığımız savaş helikopterimizi satmak için görüşmeler yapıyoruz. Rabbim kibirden sana sığınırım ama çok mutluyum. Gençler çok çalışın. Sizler daha iyi mutluluklara layiksiniz. Dirilis1 gün önce Negatif olmaya gerek yok bir kac yil icinde 100 de 100 yerli olur keske satabilsek Ufuk 1 gün önce Kardeşim uluslararasıanlaşmalar gereği bir ülke terörü destekleyen ülke iftirası vurulup ambargo vurulmamışsa, o zaman ABD hukuken hiçbir şey yapamaz. Attığı imza elini kolunu bağlar motoru mecbur vericek yoksa Türkiye'ye ve İtalya'ya tazminat hakkı doğar. Hem eskileri ne çabuk unuttunuz 2002'de askeri kendi ihtiyacın ancak yüzde 18'ni kaşılayabiliyorduk ya şimdi yüzde 65 nerden nereye Cumhurbaşkanı talimat verdi motoru kendimiz üretelim diye iha'larda bu yapıldı birsene sonra takılmaya başlanacak. Tank ve helikopter motoru calışmaları da sürüyor vesselam. urfalı1 gün önce Ver atom bombası verelim atak helikopteri Hepkahraman Türkmilleti1 gün önce ABD motor konusunda engel olabilir önceden bunun haberi olmuştu Tai temelkotil satarım demişti.Milli Helikopter motoru projesi var 2020 ye bitiyor inşaallah hem t625genelmahsat ve sivil helikopterimizde hemde atak helikopterine takılacak.Bu motor projesi hızlandırırsak tarihi 2019 çekersek Pakistan'da beklerse olur. Sancar1 gün önce Dışarıya satışı yok, milleti kandırmayın. Abd izin vermiyor, motor abd malı...Allahtan yavaş yavaş doğruları yazmaya başlamışsınız. Senelerce yerli diye milleti doladınız, şimdi italyan imalatı olduğunu yazmışsınız. korede istiyo, polonyada istiyor diye yazmıştınız. Korkmaz 1 gün önce Artik hazir Balik yiyen deyil, balik tutup yiyen ve satan olduk elhamdulillah.