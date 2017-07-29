Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan

Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Navaz Şerif'in görevinden azledilmesine karar verdiği Pakistan, yeni geçici başbakanı belli oldu.

Şerif'e yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, iktidar partisi PML-N, 58 yaşındaki Shahid Khaqan Abbasi'yi geçici başbakan olarak görevlendirecek.

ŞAHİD HAKAN KABİNEDE YER ALIYOR

Kabinede Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Abbasi'yi geçici başbakan olarak ilan etmeye hazırlanan parti, seçimler için ise, 2008'den bu yana Punjab eyaletinin başında bulunan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'i parti liderliğine getirmeye hazırlanıyor.

45 GÜN İÇİNDE ERKEN SEÇİM KARARI ALINMASI BEKLENİYOR

Kısa bir süre içerisinde geçici başbakan olarak duyurulması beklenen Abbasi'nin 45 günlük görev süresinin ardından erken seçim kararı açıklaması bekleniyor.