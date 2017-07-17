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Pakistan ordusu: Operasyon başlattık

"Hayber 4" adı verilen operasyon, Hayber sınır bölgesindeki dağlık Rajgal Vadisi ve yakınlarını hedef alıyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:59
Pakistan ordusu: Operasyon başlattık

Ordunun sözcüsü Korgeneral Asif Gaffur, Afganistan'a sızarak güç kazanan DEAŞ teröristlerden, daha fazla ilerlemeden durdurulmaları gerektiğini söyledi.

Hava kuvvetlerinin de desteklediği "Hayber 4" adı verilen operasyon, Hayber sınır bölgesindeki dağlık Rajgal Vadisi ve yakınlarını hedef alıyor.

Pakistan daha önce DEAŞ'in kendi topraklarındaki varlığını reddetmişti.

Ancak komşu ülkeleri Afganistan'da örgütün giderek büyümesi İslamabad'ı alarma geçirdi.

DEAŞ, geçtiğimiz iki yılda Pakistan'da gerçekleşen birden fazla saldırıyı üstlenmişti.

Pakistan ordusu sözcüsü Korgeneral Asif Gaffur, bölgede DEAŞ'in daha çok Taliban'ın Afganistan ve Pakistan'daki eski üyelerinden oluştuğunu söyledi.

Gaffur, Pakistan hükümetinin ülke topraklarında DEAŞ'in yerleşik bir varlığının olmadığı yönündeki duruşunu koruduğunu belirtti.

Afganistan'da DEAŞ'in giderek güçlendiğini ifade eden Gaffur, "Ancak Orta Doğu'da sadece DEAŞ'in olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Operasyon kapsamında Rajgal Vadisi yakınlarındaki sınırın güvenliği sağlandıktan sonra, bölgenin geri kalanı da temizlenecek.

Afganistan'da bazı bölgeleri kontrol altında tutan DEAŞ, ülkeye ilk saldırısını gerçekleştirdiği 2015 yılından bu yana, Pakistan'daki varlığını güçlendirmek istiyor.

DEAŞ 2015'te Afganistan'ın ve komşusu Pakistan, İran ve Orta Asya'nın eski adı olan 'Horasan' kolunu ilan etmişti.

Böylece DEAŞ, resmi olarak ilk defa Arap Dünyası'nın dışına çıkmıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Pakistan'ın güneyinde kalabalık bir Sufi türbesini hedef alan intihar saldırısında en az 70 kişi ölmüştü. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:59
  1. DEAŞ
  2. Afganistan
  3. Rajgal Vadisi
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