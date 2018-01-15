Pakistan ile Hindistan askerleri arasında çatışma: 4 ölü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre Hint askerleri, Pakistan'ın kontrolü altındaki Azad Keşmir'in Kotli bölgesinde iletişim hatlarını tamir eden askerlere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Açıklamada, Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık verilerek 3 Hint askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada ise Pakistan ordusunun açtığı ateşe karşılık yapılan "misilleme" saldırısında 7 Pakistan askerinin öldürüldüğü ileri sürüldü. Hindistan tarafından kayıp olup olmadığı belirtilmedi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bu sabah Hint askerleri ve Cammu Keşmir polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 6 direnişçi ölmüştü.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan'la birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke, yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa gitti.

Keşmir'in yüzde 45’i Hindistan, yüzde 35’i Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.