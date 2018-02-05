Pakistan ile Hindistan arasında çatışma çıktı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan askerlerinin, kontrol hattındaki Azad Keşmir'in Nezapir bölgesine ateş açtığı belirtildi.

Ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin yaralandığı aktarılan açıklamada, Pakistan ordusunun, Hint askerlerinin ateşine "misliyle" karşılık verildiği kaydedildi.

Hindistan ordusu da kontrol hattındaki çatışmayı Pakistan tarafının başlattığını ileri sürerek, 4 Hint askerinin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde sınır hattındaki çatışmalarda artış gözleniyor. Her iki ülke de sınırda yaşanan çatışmalar için birbirini suçluyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren Hindistan'ın sınırda 100'den fazla ateşkes ihlali yaptığını ve bu saldırılarda çoğunluğu sivil olmak üzere 20 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hindistan tarafı ise yılbaşından itibaren sınır hattında yaşanan çatışmalarda, aralarında sivillerin de olduğu 15 Hintlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Pakistan ile Hindistan, sınır hattındaki çatışmaların önüne geçmek için 2003'te ateşkes imzalamıştı ancak bu ateşkes birçok defa iki ülke tarafından ihlal edildi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke, yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa gitti.

Keşmir'in 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan işgal ettiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halkoylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.