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Pakistan-Hindistan sınırında çatışma

Hint askerlerinin Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sınırında ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

26 Aralık 2017 Salı 10:42
Pakistan-Hindistan sınırında çatışma

Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hint askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir'in Rukh Chakri bölgesine ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateşte 3 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Pakistan ordusunun sınırın karşı tarafından açılan ateşe karşılık verdiği ifade edildi. 

Hindistan basında çıkan haberlerde, 10 Hint askerinin Keşmir'de sınırın karşı tarafına geçtiği iddia edilerek Pakistan ordusuna ait sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 3 Pakistan askerinin öldüğü belirtildi.

Cumartesi günü Pakistan ile Hindistan ordusu arasında kontrol hattında çıkan çatışmada 4 Hint askeri ölmüştü.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i, Hindistan veya Pakistan'la birleşme konusunda serbest bırakmıştı. Prenslikler, genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yapmış ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin 1947’nin ekim ayında Hindistan’la birleşmesine karar vermişti. Müslüman Keşmir halkı, Hindistan’la birleşmeye karşı çıkmış, Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş, 1947'de Keşmir yüzünden yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit yapılmasını öngörmüştü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir’i de kendi toprağı ilan etmiş, Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savunmuştu.

Keşmir'in halen yüzde 45’i Hindistan, yüzde 35’i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20’si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Keşmir’in Pakistan'ın yönettiği bölümü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimi ise "Cammu Keşmir" olarak adlandırılıyor. “Cammu Keşmir”, ülkede Müslümanların çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:42
  1. PAKİSTAN
  2. HİNDİSTAN
  3. KEŞMİR

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