Pakistan Başbakanı'ndan ATAK'a büyük övgü

D-8 Zirvesi için İstanbul’a gelen Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) tarafından üretilen yerli T129 ATAK helikopterini yakından incelemek ve test uçuşu gerçekleştirmek üzere bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Apronu’na geldi.

ATAK HELİKOPTERİYLE TEST UÇUŞU YAPTI

Burada ilk olarak yerli askeri helikopter ATAK’ın tanıtımı gerçekleştirildi. Helikopterin kokpitine oturarak detaylı bilgiler alan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi daha sonra ATAK helikopteriyle uçuş deneyimi yaşadı. TAİ test pilotu Arif Ateş eşliğinde helikopterin ön koltuğuna oturan Abbasi, genel havacılık apronundan havalanarak yaklaşık yarım saat İstanbul semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.

“DÜNYANIN EN İYİ TAARRUZ HELİKOPTERİ”

Yaklaşık yarım saat süren test uçuşunun ardından Atatürk Havalimanı muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, helikopterden övgü dolu sözlerle bahsederek, “Uçuş gerçekten çok iyiydi. Çok etkileyici bir helikopter. TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Bence bu helikopter, bir pilot olarak söyleyebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taarruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarılı buldu. Şuanda sözleşme görüşmelerimiz son hızı ile devam etmekte. Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz” dedi.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise iki ülke arasında yapılan görüşmelere ilişkin, “Biz de beğendiği için Pakistan Başbakanına teşekkür ediyoruz. İşbirliği için konuşuyoruz. İnşallah Türkiye’mizi koruyan bu helikopter işlemler uygun gelirse Pakistan’ı da korumaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) de aktif olarak kullandığı ATAK helikopteriyle yakından ilgilenen Pakistan ile Türkiye arasında görüşmeler devam ederken, bir süre önce de bir adet T129 ATAK helikopteri deneme amacıyla Pakistan’a gönderilmişti. Yapılacak görüşmelerin ardından satış konusunda nihai sonuç alınması durumunda Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez başka bir ülkeye üst seviye askeri araç satışı yapmış olacak.

KENDİ SINIFININ EN İYİSİ

ATAK projesi, TSK’nın taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2007 ve 2010 yıllarında imzalanan sözleşmelerle hayata geçirildi. İlk olarak 50 adet helikopter olarak yapılan planlamaya, 9 adet Erken Duhul Helikopteri (EDH) eklendi. AgustaWestland tasarımı A129 gövdesi, TSK’nın ihtiyaçlarına uygun şekilde motor, aktarma organları ve kuyruk palleri (pervane) değiştirildi. Ayrıca milli silah sistemleri monte edildi. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan T129, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri oldu.

Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlanan T129 ATAK, ağır silah yükü ile zorlayıcı “sıcak hava-yüksek irtifa” görevleri için tasarlandı. Yakın hava desteği görevleri için T129A, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatıldı. T129 B ise çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri ile entegre edildi.

İHA