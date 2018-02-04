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Pakistan, Afganistan'ı 180 roketle vurdu!

Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Dangam ilçesine Pakistan tarafından 180 roket atıldığı bildirildi.

04 Şubat 2018 Pazar 14:43
Pakistan, Afganistan'ı 180 roketle vurdu!

Kunar Emniyet Müdürü Cuma Gül Himmet, Pakistan sınır birliklerinin dün akşam saatlerinde Dangam'a yönelik düzenlediği roket saldırısının sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Roketlerin yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirten Himmet, saldırıda 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Himmet, Pakistan birliklerinin, 180 roket mermisini Dangam'a fırlattığını kaydetti.

Pakistan'ın saldırılarını sürdürdüğü takdirde misliyle karşılık verileceğini söyleyen Himmet, Pakistan'ın bu tavrının yanlış olduğunu ifade etti.

Yaklaşık iki senedir Afganistan ile Pakistan sınır birlikleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:43
  1. Pakistan
  2. Afganistan

YORUM YAZ

  • müslimmüslim2 sa önce
    tüekiye asıl arabuluculuğu burada yapmalı. afganistan abd işgali altında,yönetimide tabi.
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