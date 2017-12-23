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Pakistan-Afganistan sınırında çatışma!

Pakistan güvenlik güçleri ile sınırın Afgan tarafındaki Kuzey Veziristan'dan bölgeye sızan bir grup eylemci arasında çatışma çıktığı bildirildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 00:58
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma!

Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinin Pakistan ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 5 eylemcinin öldürüldüğü çatışmada, Pakistan Sınır Muhafızlarına bağlı görev yapan 3 asker hayatını kaybetti.

Şunkrai bölgesinde yeni bir sınır karakolunun inşası için hudutta bulunan askerlere eylemciler tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Ordu yetkilileri, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini Hak Navaz Han, Naik İrşad Hüseyin ve Havaldar Münir Han olarak açıkladı.

Öte yandan bölgedeki koruma devriyesinin kaçan saldırganlara müdahalesiyle 5 eylemcinin öldürüldüğü kaydedildi.

Pakistan ordusunun basın birimi ISPR'den yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin sınır güvenliğini sağlayamamasının ve sınırın öte tarafındaki yönetilemeyen bölgelerin var olmasının bedelini Pakistan'ın ödemek zorunda kaldığı vurgulandı.

İki gün önce yine Kuzey Veziristan bölgesinden bir askeri araca ateş açılması sonucu iki Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 00:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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