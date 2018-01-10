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Pakistan, ABD ile istihbarat paylaşımını durdurdu

Pakistan Savunma Bakanlığı ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:11
Pakistan, ABD ile istihbarat paylaşımını durdurdu

Pakistan yerel basınının Pakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımı durduruldu.

Star'da yer alan habere göre,  bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fiili olarak ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'da milyar dolarlık harcama yapmasına rağmen hezimete uğradığı belirtilirken, Washington yönetiminin başarısızlığını Pakistan'a mal etmeye çalıştığı belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:11
  1. afganistan
  2. Pakistan Savunma Bakanlığı
  3. ABD
  4. ABD İflas Ekonomi
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