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Paket Taşımacılıkta Kaliteli Moto Kurye Hizmeti

Moto kurye paket taşımacılığında en çok tercih edilen hizmetlerden biridir.

22 Aralık 2017 Cuma 12:03
Paket Taşımacılıkta Kaliteli Moto Kurye Hizmeti

Göndermek istediğiniz eşyalarınızı kurye aracılığıyla istediğiniz süre içinde alıcıya ulaştırmaktayız. İstanbul’da dilediğiniz zaman bu hizmetten faydalanmanız mümkün. 7 gün 24 saat boyunca kurye hizmetimiz bulunmaktadır. Mesai saatleri içinde ve dışında belge,evrak, hediyelik eşya gibi daha birçok paketlerinizi alıcıya ulaştırmak için moto kurye hizmetini tercih edebilirsiniz.Periyodik dağıtım, broşür dağıtımı, kredi kartı ekstresi, tebrik ve davetiye dağıtımı ve daha pek çok hizmet için tereddüt etmeden kurye tercih edebilirsiniz. Ekibimiz gönderilerinizi sizden teslim alarak gün içinde belirtilen adrese teslim etmektedir.

Motor Kurye İle Hızlı ve Güvenli Dağıtım

Avcılar Kurye son model motosikletlerle beraber size en hızlı ve güvenli dağıtım ve ulaştırma hizmetini sunuyor. Kaliteli motosikletlerle sağlanan bu hizmette ulaşım sorunu yaşanmamaktadır. En kötü hava şartlarında ya da İstanbul’un yoğun trafiğinde bile paketleriniz sorunsuz bir şekilde güvenle teslim edilir. İstanbul’da yaklaşık 1 saat içinde eşyalarınız istediğiniz adrese ulaştırılır. Özellikle iş sektörleri için kurye ile evrak gönderimi tercih edebilirsiniz. Ekonomik ve ticari işletmeler hızlı kurye hizmetine yoğun ilgi göstermektedir.Moto kurye diğer araçlara göre oldukça hızlıdır. Zorlu ve acil işlerinizde acil moto kurye ile sizlere hizmet vermekteyiz. Motor kullanma konusunda uzman çalışanlar ile paketler özenle taşınmaktadır. Hızlı taşımacılık konusunda kusursuz bir hizmet almak için ihtiyacınız olduğu her an başvurabilirsiniz.Paketlere herhangi bir zarar gelmeden teslimat adresine güvenle götürülmektedir. Paketler alıcıya imza karşılığı teslim edilir.

Ekonomik Motorlu Kurye Hizmeti Sizleri Bekliyor

Uçak Kargo uygun fiyatlara hizmet vermek için sizleri bekliyor. Gece kurye, acil kurye, standart kurye, vip kurye gibi birçok seçenekten yararlanabilirsiniz. Teslimat ve iletişim bilgilerini eksiksiz bir şekilde vererek kusursuz ve hızlı kurye hizmetine tanıklık edebilirsiniz. Kurye fiyatlandırması teslim yeri, zamanı, paket hacmi gibi detaylarla belirlenmektedir. Gece ve gündüz saatlerinde fiyat değişimleri görülmektedir. Oldukça uygun fiyatlara motorlu kurye hizmetimizden yararlanmak için istediğiniz zaman iletişim kurabilir ve tüm gerekli detayları öğrenebilirsiniz.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:03
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