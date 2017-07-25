Paint'in fişi çekilmedi yer değiştiriyor

Microsoft'un yakın bir zamanda Paint'in fişini çekeceği açıklanmıştı. 32 yıldır neredeyse tüm bilgisayarlarda bulunan Paint'in fişinin çekileceği haberi internet dünyasında büyük tepki aldı. Şimdi ise yazılım devi Paint'i öldürmediğini duyurdu. Uygulama merkezinden isteğe bağlı olarak indirilebilecek.

30 yıldan fazla bir süre önce kullanıma ilk sunulduğu zamanlarda bile profesyonel bir sanatçıya yardımcı bir programın yanından bile geçmiyordu. Ancak dünya üzerindeki Windows yüklü tüm bilgisayarlarda yüklü olduğu için kolay işlerde tercih edilen bir program haline gelmişti.

Paint, Windows’un klasik oyunları Solitaire ve Mayın Tarlası ile aynı kaderi paylaşacak. Microsoft bu programı daha geliştirmeyecek veya güncellemeyecek.

Yazılım devi bu programı şimdilik öldürmüyor sadece yerini değiştirecek. Bundan sonraki Windowslarda otomatik olarak yüklü gelmeyecek. Ancak eğer isterseniz uygulama mağazasından indirilebilecek.