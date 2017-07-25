Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Paint'in fişi çekilmedi yer değiştiriyor

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows'ta herkesin mutlaka kullandığı Paint programının kaldırlacağı haberi kullanıcıları üzmüştü. Microsoft programı farklı bir yere taşıyacağını açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 15:11
Paint'in fişi çekilmedi yer değiştiriyor

Microsoft'un yakın bir zamanda Paint'in fişini çekeceği açıklanmıştı. 32 yıldır neredeyse tüm bilgisayarlarda bulunan Paint'in fişinin çekileceği haberi internet dünyasında büyük tepki aldı. Şimdi ise yazılım devi Paint'i öldürmediğini duyurdu. Uygulama merkezinden isteğe bağlı olarak indirilebilecek.

30 yıldan fazla bir süre önce kullanıma ilk sunulduğu zamanlarda bile profesyonel bir sanatçıya yardımcı bir programın yanından bile geçmiyordu. Ancak dünya üzerindeki Windows yüklü tüm bilgisayarlarda yüklü olduğu için kolay işlerde tercih edilen bir program haline gelmişti.

Paint, Windows’un klasik oyunları Solitaire ve Mayın Tarlası ile aynı kaderi paylaşacak. Microsoft bu programı daha geliştirmeyecek veya güncellemeyecek.

Yazılım devi bu programı şimdilik öldürmüyor sadece yerini değiştirecek. Bundan sonraki Windowslarda otomatik olarak yüklü gelmeyecek. Ancak eğer isterseniz uygulama mağazasından indirilebilecek.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:11
  1. Microsoft
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!
    1. Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi..
    2. Vodafone'dan 29 bin şikayet!
    3. AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe..
    4. FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    5. Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık..
    6. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!
    7. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!..
    8. Türkiye'nin en iyi iş ve yaşam şehirleri
    9. Büyüme beklentisi açıklandı
    10. Osmanoğlu ailesinde vefat
    11. İşgal bölgesinden dualarla haca..
    12. YouTube'dan Müslümana hakarete ödül..
    13. Ford'dan İlgisizlik!
    14. Dünyada okula gidemeyen çocukların..
    15. Ay'ın yüzeyinde çekildi... ilk kez..
    16. Barolar sessiz kaldı, Yargıtay..
    17. CHP, FETÖ'cü askerlerin isimlerini..
    18. Trump: Şimdiye kadar üstlerine düşeni..
    19. Türkiye teslim edin dedi... onlar..
    20. Trump: Gerçekleri tartışmaya..
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!