Paçavra Cumhuriyet fırsatı kaçırmadı! Yine Diyanet İşleri Başkanı'na saldırdı

FETÖ ve PKK dahil tüm terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet paçavrası, Reina saldırganının azmettiricisi olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i göstermekten çekinmedi.

Paçavra gazete, Müslümanların din hizmetlerini yürüten Diyanet İşleri Başkanı'na gelince saygısızlıkta sınır tanımadı.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ve hazırlanan "Yılbaşı Kutlaması" karşıtı verilen Cuma hutbesi ile vurmaya kalktı.

Oysa her yılbaşı Diyanet sorumluluk gereği Yahudi ve Hristiyanlara özenti içinde kendi değerlerine aykırı davranan Müslümanları uyarır.



İşte paçavra gazetenin Mehmet Görmez'e ve tüm Müslümanlara saygısızlık yaptığı o haber



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez" dedi.



Görmez yazılı açıklamasında, "Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır" ifadesini kullandı.



Diyanet'ten yılbaşına 'gayri meşru' hutbesi



"Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur" diyen Görmez, " Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir ve topyekün insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür.



Hiçbir müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.



Mehmet Görmez'in başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri saldırıdan iki gün önce, cuma günü yayınladığı hutbede yılbaşı kutlamasını 'gayri meşru' ilan etmişti.



Diyanet'in hazırladığı cuma hutbesinde, "Kendini ve yaratılış gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz" ifadelerine yer verilmişti.



Hutbede İslam dinine inananların yıl sonu nedeniyle peygamberin anılan sözlerindeki soruları kendilerine sorması istenerek, şu ifadeler kullanılmıştı:



"Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz.