P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de

Sadece iki bardak zencefil çayı ile bütün rahatsızlıklardan kurtulunabilir. P53 ya da diğer adıyla tümör protein 53 (TP53), hücre döngüsünü düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür. Birçok organizmada kanseri baskılamak için çok önemli bir proteindir. Bu zencefilde bulunur. Kansere karşı direnç sağlar.

Sindirime bağlı bazı rahatsızlıklara iyi gelen zencefil çayını, taze kök zencefilden veya toz zencefilden hazırlayabilirsiniz. Zencefil çayı hazırlamak için yarım çay kaşığı zencefil tozuna kaynamış su katıp, 4-5 dakika demleyerek yapabilirsiniz. Kaynatılan suyu isterseniz süzün içine bal veya limon ekleyin. Tabii ağız tadına göre toz zencefil azalıp artırılabilir. Mide bulantılarına da iyi gelen bu toz zencefil çayına süt de ekleyebilirsiniz.

Bu çayı günde iki bardak içmeniz sindirim sistemini, hazmı, stresi, sancıyı, kırgınlığı, yorgunluğu, soğuk algınlığını giderir.

Ayrıca başınız ağrıyor ise bir bardak toz zencefilden çay hazırlayarak tüketin en kısa sürede baş ağrınız kesilecektir.

YEMEKLERE KATIN

Toz zencefil başka nasıl kullanılır diye soracak olursanız herhangi bir yemeğe diğer baharat türleriyle birlikte katılabilir.

Toz zencefil çorbalara, pilava, sütlü tatlılara, pasta ve keklere, beyaz peynire, vb. katılabilir.

Akşam çay içerken demlediğiniz çayın içine bir çay kaşığı toz zencefil katın ve için hem kan dolaşımını rahatlatır hem gazı söktürür ve gece rahatlık verir. Horlamayı önler. Hazmı kolaylaştırarak zayıflamayı ve yağ yakmayı sağlar. Boğaz ağrısı, öksürük, tıkalı sinüsler için de faydalıdır.

Zencefil kökü yüzeydeki kan damarlarının genişlemesine sebep olur bu nedenle ilk önce terletir ve ateşi düşürüp rahatlatır. Diş ağrısını geçirir.. Toz zencefil sirkede kaynatılıp bir yudum ağızda tutulur. Toz zencefil kullanımı normal günlerde de kullanılabilmektedir.

Zencefilin kökünde nişasta reçine ve uçucu yağ vardır. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır.

Baharatçılarda toz zencefil bulabilirsiniz.

DOKTOR KONTROLLÜ

Toz zencefili kan şekeri olan, kanser hastalığı olan, ülser tedavisi gören vb hastalıklar yüzünden ilaç kullanan kişiler doktor kontrolü altında kullanmaları gerekmektedir.

Keza toz zencefili hamilelerin doktor kontrolünde kullanmaları gerekmektedir. Çünki anneye ve bebeğe herhangi bir yan etki oluşturabilir.