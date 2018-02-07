Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de

Zencefil birçok rahatsızlığı iyi gelen bir bitkidir. Keşke ülkemizde de yetiştirilse, diyeceğiz ama çiftçilerimiz seralarda usul usul bu işi yapıyorlar.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:42
P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de

Sadece iki bardak zencefil çayı ile bütün rahatsızlıklardan kurtulunabilir. P53 ya da diğer adıyla tümör protein 53 (TP53), hücre döngüsünü düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür. Birçok organizmada kanseri baskılamak için çok önemli bir proteindir. Bu zencefilde bulunur. Kansere karşı direnç sağlar.

Sindirime bağlı bazı rahatsızlıklara iyi gelen zencefil çayını, taze kök zencefilden veya toz zencefilden hazırlayabilirsiniz. Zencefil çayı hazırlamak için yarım çay kaşığı zencefil tozuna kaynamış su katıp, 4-5 dakika demleyerek yapabilirsiniz. Kaynatılan suyu isterseniz süzün içine bal veya limon ekleyin. Tabii ağız tadına göre toz zencefil azalıp artırılabilir. Mide bulantılarına da iyi gelen bu toz zencefil çayına süt de ekleyebilirsiniz.

Bu çayı günde iki bardak içmeniz sindirim sistemini, hazmı, stresi, sancıyı, kırgınlığı, yorgunluğu, soğuk algınlığını giderir.
Ayrıca başınız ağrıyor ise bir bardak toz zencefilden çay hazırlayarak tüketin en kısa sürede baş ağrınız kesilecektir.

YEMEKLERE KATIN 

Toz zencefil başka nasıl kullanılır diye soracak olursanız herhangi bir yemeğe diğer baharat türleriyle birlikte katılabilir.

Toz zencefil çorbalara, pilava, sütlü tatlılara, pasta ve keklere, beyaz peynire, vb. katılabilir.

Akşam çay içerken demlediğiniz çayın içine bir çay kaşığı toz zencefil katın ve için hem kan dolaşımını rahatlatır hem gazı söktürür ve gece rahatlık verir. Horlamayı önler. Hazmı kolaylaştırarak zayıflamayı ve yağ yakmayı sağlar. Boğaz ağrısı, öksürük, tıkalı sinüsler için de faydalıdır.

Zencefil kökü yüzeydeki kan damarlarının genişlemesine sebep olur bu nedenle ilk önce terletir ve ateşi düşürüp rahatlatır. Diş ağrısını geçirir.. Toz zencefil sirkede kaynatılıp bir yudum ağızda tutulur. Toz zencefil kullanımı normal günlerde de kullanılabilmektedir.
Zencefilin kökünde nişasta reçine ve uçucu yağ vardır. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır.
Baharatçılarda toz zencefil bulabilirsiniz.

DOKTOR KONTROLLÜ

Toz zencefili kan şekeri olan, kanser hastalığı olan, ülser tedavisi gören vb hastalıklar yüzünden ilaç kullanan kişiler doktor kontrolü altında kullanmaları gerekmektedir.
Keza toz zencefili hamilelerin doktor kontrolünde kullanmaları gerekmektedir. Çünki anneye ve bebeğe herhangi bir yan etki oluşturabilir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:42
  1. Zencefil
  2. zencefilin faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani'den çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
    1. Ruhani'den çağrı: Elinizde ne var ne..
    2. Mısır'dan Türkiye hakkında 'utanmaz'..
    3. Mehmet Akif Ersoy ilk kez Devlet..
    4. 'Şanslısınız lan ihtilal de gördünüz..
    5. Arnavutça ve Boşnakça dahil 25 dilde..
    6. Kim, kardeşini Güney'e gönderiyor
    7. Sanayiciler harekete geçti! Türk..
    8. OHAL, ABD'ye battı! Skandal sözler...
    9. Servis hostesi gözyaşlarına boğuldu
    10. Köpeğe inanılmaz işkence!..
    11. Şeref Malkoç'tan çağı: Hemen dava açın!
    12. Terörist Mihraç Ural, Soçi'deki..
    13. O villa internetten satışa çıkarıldı
    14. Orhan Gencebay bombaladı: Arif Sağ ile..
    15. Mutlu Kaya'dan kötü haber!
    16. Can Ataklı'dan şaşırtan çıkış! 'Bakana..
    17. Hükümett'ten Kılıçdaroğlu'na jet cevap
    18. Bakan Süleyman Soylu korkunç ihmali..
    19. Rusya ile Suudi Arabistan imzaları attı!
    20. 'Afrin operasyonu dursun' diyen..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...