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P vitamini bulunan yiyecekler

C vitamini bulunan tüm besinlerde P vitamini de bulunmaktadır.

- Kiraz

- Mandalina

- Greyfurt

- Limon

- Portakal

- Kuşburnu

- Menekşe yaprağı

- Marul

- Taze biber



- Yumurta

- Yer fıstığı

- At kestanesi kabuğu

P vitamininin faydaları nelerdir?

P vitamini, C vitamininin tüm faydalarını sağlamaktadır. Bunların dışında;

- Vücut direncinin artmasına yardımcı olur

- Kılcal damar geçirgenliğini azaltır

- Kılcal damarların yırtılmasını ve bozulmasını önler

P vitamini eksikliği nelere yol açar?

- C vitamini eksikliğinde görülen durumlar P vitamini eksikliğinde de görülebilmektedir.

- Kılcal damar kanaması

- Çabuk yorulma

- Öfkelenme

- Kaslarda ve baldırlarda kramp

- Eklemlerde şişme

- Vücutta denge kaybı

- Kılcal damar kırılganlığı

P vitamininin yan etkileri nelerdir?

Suda eriyebilen bir vitamin olduğu için P vitaminin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Fazlası idrar yoluyla vücuttan atılır.