P vitamini bulunan yiyecekler
C vitamini bulunan tüm besinlerde P vitamini de bulunmaktadır.
- Kiraz
- Mandalina
- Greyfurt
- Limon
- Portakal
- Kuşburnu
- Menekşe yaprağı
- Marul
- Taze biber
- Yumurta
- Yer fıstığı
- At kestanesi kabuğu
P vitamininin faydaları nelerdir?
P vitamini, C vitamininin tüm faydalarını sağlamaktadır. Bunların dışında;
- Vücut direncinin artmasına yardımcı olur
- Kılcal damar geçirgenliğini azaltır
- Kılcal damarların yırtılmasını ve bozulmasını önler
P vitamini eksikliği nelere yol açar?
- C vitamini eksikliğinde görülen durumlar P vitamini eksikliğinde de görülebilmektedir.
- Kılcal damar kanaması
- Çabuk yorulma
- Öfkelenme
- Kaslarda ve baldırlarda kramp
- Eklemlerde şişme
- Vücutta denge kaybı
- Kılcal damar kırılganlığı
P vitamininin yan etkileri nelerdir?
Suda eriyebilen bir vitamin olduğu için P vitaminin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Fazlası idrar yoluyla vücuttan atılır.