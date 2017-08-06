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Özyakup'a jest

Olcay Şahan'dan boşalan 10 numara Oğuzhan Özyakup'a verildi. Başkan Orman, Talisca'nın da ismi geçen bu özel forma için "Kaptan kimse, 10 numarayı o giyer" diyerek noktayı koydu.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:20
Özyakup'a jest

Kartal'da yeni sezon forma numaraları dün açıklanırken, 10 numarayı kimin giyeceği de belli oldu. Yeni sezonda 10 numara Oğuzhan'ın olurken, ülkesinden dönerken "T10" yazısıyla tercihini gözler önüne seren Talisca'nın bu isteği gerçekleşmedi.

10 numara konusundaki spekülasyonların uzaması üzerine duruma el koyan başkan Fikret Orman'ın "Kaptan kimse, 10 numarayı o giyer" diyerek tartışmalara son verdiği ifade edildi. Orkan Çınar ise geçen sezon Oğuzhan Özyakup'un taşıdığı 15 numaralı formayı giyecek.

PEPE'YE 5, NEGREDO'YA

9 Beşiktaş'ta 3 numaralı formayı Adriano giyiyordu. Real Madrid'de 3 numarayla ter döken Pepe yeni takımında 5 numarayı tercih etti. Ligin sona ermesinin ardından Porto'ya dönen Aboubakar'dan boşalan 9 numaralı formayı Alvaro Negredo kullanacak. 49 numaralı formayı giyen Hollandalı Ryan Babel ise bu sezon 8 numaralı forma ile mücadele edecek.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:20
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