CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ve İsrail ile gizlice görüşmüş!

10 Nisan 2016’da İsrail Meclisi Dış İlişkiler Güvenlik Komisyonu Başkanı ve Dış İlişkiler Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü ile toplantılar yapan Yılmaz, Nisan 2016’da da ABD’de CIA’nın yetkilileri ile görüştü.

Son dönemde FETÖ’nün sözcülüğünü yaparak Türkiye’yi karalamaya çalışan CHP, şimdi de TSK ve ÖSO’nun birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı hedef aldı. Fırat Kalkanı harekatının ardından Zeytin Dalı harekatı ile de başarılı faaliyetlere imza atan ÖSO’nun itibarsızlaştırılması için HDP ve CHP ağız birliği yaptı.

EL KAİDE BENZETMESİ

Özellikle CHP, ÖSO’ya saldırının dozunu arttırarak TSK ile çalışan yapılanmayı “terör örgütü” olarak niteledi. CHP’li Öztürk Yılmaz’ın, uluslararası toplum tarafından da kabul gören ÖSO’yu terör örgütü “El Kaide” ile bir tutması dikkat çekti. Yılmaz, ÖSO’nun El Kaide’nin kolu olduğunu iddia etti.

HEP AYNI AÇIKLAMALAR

Yılmaz, benzer eleştirileri Fırat Kalkanı harekatı sırasında da dile getirerek “Bizim Mehmetimiz El Bab’da, Suriye’de şehit oluyor. Ama Türkiye’ye gelen Suriyeli erkeklerin yaş aralığına baktığımızda, 15 ila 44 arasında 819 bin 350 askere alınabilecek erkek, Türkiye’de kafelerde, pub’larda Türk kızlarıyla geziyor. Bizim Mehmetimiz Suriye’de şehit oluyor” açıklaması yaptı.

NEDENİ BU ZİYARETLER Mİ?

CHP’li Yılmaz’ın ÖSO’ya yönelik eleştirilerinin nedenininin 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD ve İsrail’e peşpeşe ziyaretleri olduğu belirtiliyor. Yılmaz, 10 Nisan 2016’da bir günlük İsrail programında İsrail Meclisi Dış İlişkiler Güvenlik Komisyonu Başkanı ve Dış İlişkiler Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü ile toplantılar yaptı. Yılmaz, hemen ardından 12 Nisan 2016’da üç günlük Amerika seyahatine çıktı. Yılmaz, ABD’de CIA’nın yetkilileri ile görüştü.

DARBE GİRİŞİMİNİN İŞARETİNİ VERDİ

Bugün ÖSO’yu hedef tahtasına koyan Yılmaz’ın İsrail ve ABD’den döner dönmez yakın çevresine söylediği “Erdoğan başkan olamayacak, sizin bilmedikleriniz var” sözlerinden günler sonra 15 Temmuz darbe girişiminin olması da dikkat çekiyor. Yılmaz’ın ziyaretle sınırlı kalmayan “İsrail merakı” Türkiye’de de sürdü. Yılmaz, 18 Nisan 2016’da İsrail’in eski Ankara Maslahatgüzarı Amira Oron ve İsrail Misyon Şefi Yardımcısı Orni Ringer’ın da bulunduğu İsrailli heyetle TBMM’de görüştü.

ELEŞTİRİ YILMAZ İLE SINIRLI KALMADI

CHP içinde ÖSO karşıtlığı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Öztürk Yılmaz ile sınırlı kalmadı. İstanbul Milletvekili Eren Erdem de “Asıl vatan hainliği, Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvelle savaşan TSK’yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü?” dedi. CHP’den ÖSO odaklı artarak devam eden bu eleştiriler Zeytin Dalı Harekatı’ndan duyduğu rahatsızlığının gizlenememesi olarak değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu kameraların önünde operasyona destek görüntüsü verse de vekiller desteğin olmadığını gözler önüne seriyor. CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyon nedeniyle getiremediği eleştirileri ÖSO üzerinden yapıyor. (Yeni Şafak)