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Öztürk: Jersey sığır ırkı tükeniyor

Adıyaman Damızlık ve Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı (ADSYB)ve Merkez Birliği Muhasip Üyesi veteriner hekim Sırrı Öztürk, jerkey sığır ırkının neslinin bitmek üzere olduğuna işaret etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
Öztürk: Jersey sığır ırkı tükeniyor

Karadeniz bölgesine has jersey sığır ırkının neslinin bitmek üzere olduğuna kaydeden ADSYB Başkanı Sırrı Öztürk, Karadeniz bölgesi iklim şartlarına en uygun olan bu sığır ırkının ıslah projesi kapsamında korumaya alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Karadeniz Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısına katılan Sırrı Öztürk, jersey sığır ırkının ıslahı, spermaları, sütlerin değerlendirilmesi ile ilgili yeni projelerin hayata geçirilmesi gerektiği ve aksi takdirde bu sığır ırkının Karadeniz’de bitebileceği kaydetti.

Sırrı Öztürk, “Jersey sığır ırkı projesi birebir ıslah projesinin içerisinse alınmalı ve bu proje halk eliyle devam ettirilmesi gerekiyor” dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
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