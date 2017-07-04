Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, Slovakya kampında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.04 Temmuz 2017 Salı 16:10
Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Yasin Öztekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuşan Öztekin, "Ben Galatasaraylıyım kulübüm istediği sürece burada kalırım. 1 yıllık daha sözleşmem var. Hem takımı hem kendimi düşünmem lazım" ifadelerini kullandı.
"Sneijder ile uyumumuz iyiydi"
Takıma ilk geldiği dönemde Sneijder ile uyumlu bir görüntü çizdiklerini vurgulayan başarılı futbolcu şunları ifade etti:
- "Belhanda ile de iyi bir uyum sağlarsak şampiyon olmak istiyoruz. Kanat oyuncuları için 10 numara çok önemli, Wesley ile ilk sene iyiydik. Belhanda da 1-2 idmanda kalitesini hemen gösterdi."
"Oynamadığım zaman çıldırıyordum"
Sinan Gümüş'ün performansına da değinen sarı-kırmızılı oyuncu sözlerine şöyle devam etti:
- "Her zaman söylerim, Sinan Gümüş kaliteli. Oynamayınca benim gibi kafasına takıyor. Oynamadığında kendine güvenmeli. Ben geçen sene 33, 36 maç yaptım. Oynamadığımda çıldırıyordum. Oynamadığında biraz daha çok çalışırsa zaten her maçta oynar. Biraz daha kendisine güvenmesi lazım. En büyük takımlarından birinde. Burada kendisini geliştirip istiyorsa Avrupa'ya gidebilir."