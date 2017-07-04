Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi

Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Yasin Öztekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuşan Öztekin, "Ben Galatasaraylıyım kulübüm istediği sürece burada kalırım. 1 yıllık daha sözleşmem var. Hem takımı hem kendimi düşünmem lazım" ifadelerini kullandı.

"Sneijder ile uyumumuz iyiydi"

Takıma ilk geldiği dönemde Sneijder ile uyumlu bir görüntü çizdiklerini vurgulayan başarılı futbolcu şunları ifade etti:

"Belhanda ile de iyi bir uyum sağlarsak şampiyon olmak istiyoruz. Kanat oyuncuları için 10 numara çok önemli, Wesley ile ilk sene iyiydik. Belhanda da 1-2 idmanda kalitesini hemen gösterdi."

"Oynamadığım zaman çıldırıyordum"

Sinan Gümüş'ün performansına da değinen sarı-kırmızılı oyuncu sözlerine şöyle devam etti: