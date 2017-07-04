Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, Slovakya kampında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

04 Temmuz 2017 Salı 16:10
Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi

Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Yasin Öztekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuşan Öztekin, "Ben Galatasaraylıyım kulübüm istediği sürece burada kalırım. 1 yıllık daha sözleşmem var. Hem takımı hem kendimi düşünmem lazım" ifadelerini kullandı.

"Sneijder ile uyumumuz iyiydi"

Takıma ilk geldiği dönemde Sneijder ile uyumlu bir görüntü çizdiklerini vurgulayan başarılı futbolcu şunları ifade etti:

  • "Belhanda ile de iyi bir uyum sağlarsak şampiyon olmak istiyoruz. Kanat oyuncuları için 10 numara çok önemli, Wesley ile ilk sene iyiydik. Belhanda da 1-2 idmanda kalitesini hemen gösterdi."

"Oynamadığım zaman çıldırıyordum"

Sinan Gümüş'ün performansına da değinen sarı-kırmızılı oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

  • "Her zaman söylerim, Sinan Gümüş kaliteli. Oynamayınca benim gibi kafasına takıyor. Oynamadığında kendine güvenmeli. Ben geçen sene 33, 36 maç yaptım. Oynamadığımda çıldırıyordum. Oynamadığında biraz daha çok çalışırsa zaten her maçta oynar. Biraz daha kendisine güvenmesi lazım. En büyük takımlarından birinde. Burada kendisini geliştirip istiyorsa Avrupa'ya gidebilir."
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:10
  1. Galatasaray
  2. Avrupa
  3. Gümüş
  4. Galata
  5. Slovakya
  6. Bratislava
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 milyon çocuk yardıma muhtaç
    1. 10 milyon çocuk yardıma muhtaç
    2. Merkez suçluyu buldu!
    3. CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
    4. PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü
    5. Gazze'de İsrail'e ait İHA düştü
    6. Ham çelik üretimi yükseldi
    7. Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi
    8. Ulusal banka alev alev
    9. Manisa'daki asker zehirlenmelerinde 4..
    10. Türkiye Almanya'ya nota verdi
    11. Şoföre sinirlenen kadın otobüsü taş..
    12. Viraja hızlı girince dikenlere uçtu!
    13. Silahlı ANKA göreve başladı
    14. Almanya'nın skandalı sonrası Türkiye..
    15. Bebeği kaçırmaya çalışan kadının..
    16. Asker zehirlenmeleriyle ilgili flaş..
    17. Sivasspor Kone'yi transfer etti
    18. IKBY-İran gerilimi: Erbil İran'ın..
    19. İsmailağa'dan 'Mekke'de kavga'..
    20. Pepe'nin tweeti sosyal medyayı salladı
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!