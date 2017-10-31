Özrü kabahatinden daha büyük

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ı görevden almasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında kullandığı tahkir edici dil infiale sebep oldu. Modern dünyada Müslümanca yaşamak ve tesettür konuları üzerinde ayet ve hadislere dayalı yaptığı açıklamalar sonrası şer medyasının hedef haline getirdiği Şenocak’tan ‘personelimiz’ diye önemsizleştirici bir dil kullanan, kararın yanlışlığı konusunda uyarı mahiyetinde haberler yapan inananların gür sesi Akit’ten ‘birtakım basın yayın organları’ diye bahseden Diyanet’in özrü kabahatinden büyük açıklaması kurumun ‘göz bebeği’ saygınlığına leke sürdü. Diyanet’in açıklamasının kamuoyunu suçlayıcı ve çatışmacı bir dile sahip olduğunu kaydeden ilahiyatçılar ve gazeteciler yapılan yanlışın ısrarla sürdürüldüğünü belirttiler.

KAMUOYU AYDINLATILMAMIŞTIR

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Fehmi Soğukoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın halk nezdinde eskiye nazaran çok daha güvenilir bir konumda olduğu görülmektedir. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı ve yapacağı işlemlerin kamuoyunda nasıl bir karşılık bulduğunu ve nasıl algılandığını hesap etmesi elzemdir. Bu hususla ilgili yetkililerin medyayı suçlayarak, ‘Bir personelimizi soruşturmanın selameti açısından açığa aldık’ şeklinde bir açıklama yapması kamuoyunu pek tatmin ettiği söylenemez” dedi. Şenocak’ın toplum nezdinde saygı gördüğünü kaydeden Soğukoğlu, “ ‘Ehl-i sünnet müdafaacısı’, ‘Hadis savunucusu’ olarak kabul edilen bir insanın, geçerli bir gerekçe gösterilmeden görevinden alınması, toplum vicdanını zedeleyici bir hareket olduğu muhakkaktır” ifadelerini kullandı.

BU ÜSLUP HİÇ YAKIŞMADI

Gazeteci yazar Şükrü Sak, “Bu uslûp Diyanet gibi, İslâm’ın muaşeret kurallarını en iyi bilmesi gereken ve buna en fazla dikkat etmesi gereken bir kuruma hiç yakışmadı. Bu hem toplumu, hem de İhsan Şenocak’ı sevenleri peşinen mahkûm eden ve dışlayan bir dil. İhsan Şenocak gibi kamuoyunun ve tabii ki kendilerinin de çok iyi bildiği bir kişi hakkında, kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yapmak yerine, daha işin başında “taraf olduğunu” belli eden, çatışmacı ve ‘savunmacı’ bir uslûp bu. Diyanet’ten, tepki gösteren kamuoyunu suçlaması ve onlarla çatışmaya girmesi değil, doğru düzgün bir sebeb ve gerekçe açıklaması beklenirdi! Diyanet’in açıklamasında, ‘suçluluk psikolojisindeki bir kişinin’ savunmacı refleksi var. Özürleri kabahatlerinden büyük” şeklinde konuştu. Diyanet’in üslubunun vahim hatalar içerdiğin kaydeden Sak, “Saygınlığını koruyacaksan bizzat kendin ‘saygın’ davranacaksın. Toplumu-kamuoyunu suçlayıcı bir dil ve uslûpla konuşmayacaksın! Problemle ilgili doğrudan bir “bilgilendirme” yapacaksın! Bu dil ve uslûp Diyanet’e yöneltilen eleştirileri de haklı çıkarıyor aslında! Ayrıca ben şahsen, Diyanet’in bugüne kadar böyle kamuoyunu ‘hor ve hakir’ gören bir açıklama yaptığını ne gördüm, ne de duydum! Bu bile başlı başına ciddi bir sorun!” dedi.

AYNA VAZİFESİ GÖRMELİYİZ

Gazeteci yazar Selahattin Aydar ise, “Akidesi sağlam olan Müslümanlara sahip çıkmak lazım. Hocaefendilere sahip çıkmak lazım. Ben geri döneceğine inanıyorum. Zaten, Cumhurbaşkanı da bu işe el attı. İhsan Şenocak’a da sahip çıkıyoruz, sadece İhsan Şenocak’a değil, ehl-i sünnet olan kim varsa hepsinin arkasında durmamız gerekiyor. Diyanet’e ayna olacağız” ifadelerini kullandı.

KARAHASANOĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu da dünkü “Diyanet.. Bu ne hiddet?” başlıklı yazısında Diyanet’in üslubuna dikkat çekmişti. Karahasanoğlu söz konusu yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: İhsan hoca hakkında o karar alınmadan önce.. Yukarıda bazı örneklerini verdiğim medya organlarında “Bu hocayı atın.. Bu hocayı kovun” şeklindeki tehditleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik hakaretleri cevaplamayan “güzide teşkilatımız”, Akit’e veya Akit ile benzeri yayın yapan basın organlarına cevap yetiştiriyor.. Dahası had bildirmeye kalkıyor.. Lütfen “göz bebeği”miz.. Lütfen “güzide teşkilat”ımız.. Lütfen, önce kimin göz bebeği olduğunuzu gösteren kararlara imza atın.