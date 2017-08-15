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Öznur Çalık: Milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "16  yıldır milletin emrinde olmaya devam ettik Allah nasip ederse bundan sonra da hizmete, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

15 Ağustos 2017 Salı 14:34
Öznur Çalık: Milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ak PartiMalatya İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında,  milletin bir aşk hikayesi olan partilerinin 16 yaşında olduğunu anımsattı.

AK Parti'nin bir millet hareket olarak yola çıktığını ve bir çok  başarıya imza attığını vurgulayan Çalık, şunları ifade etti:

"16 yıllık hikayenin başlangıcından öncesine baktığımızda Türkiye'de  istikrarsız ve finansal açıdan çökmüş siyasi ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş  bir devlet ve artık umudunu kaybetmiş, sinmiş ve sindirilmiş bir millet vardı.  Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklı olduğu bir  dönemde Türkiye'de bir millet hareketi başladı. 14 Ağustos 2001 bir milattı  Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından."

Çalık, partisinin kurulduğu günden itibaren yoluna milletle devam  ettiğini ve bundan sonra da aynı şekilde ilerleyeceklerine işaret ederek,  Türkiye'nin artık dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumunda olduğunu  bildirdi.

Kuruldukları günden itibaren yaşadıkları tüm seçimlerden yüzlerinin  akıyla çıktıklarına değinen Çalık, "Türkiye'ye bu büyük hizmetleri yapan kadrolar  olarak biz milletin emrindeyiz. 16 yıldır milletin emrinde olmaya devam ettik  Allah nasip ederse bundan sonra da hizmete, milletimizin emrinde olmaya devam  edeceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin kentte kurulması planlanan 2.'nci üniversitenin hangi  aşamada olduğunu sorması üzerine Çalık,  Malatya'nın sağlık, eğitim ve turizm  şehri olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kurulacak yeni üniversite için gerekli çalışmaların yapıldığını  aktaran Çalık, YÖK'teki hazırlıkları tamamladıklarını ve milletvekilleriyle  birlikte tekliflerini sunduklarını belirtti.

Kayısı üretiminde ise her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarına  dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:

"Sadece 2017 yılı itibariyle TARSİM'den 120 milyon çiftçilerimize destek verdik. Bu yaptıklarımız yapacaklarımız için çok önemli referanslardır.  Kayısıyla ilgili en önemli hedefimiz lisanslı depoculuk. Üreticilerimizin  ürünlerinin ucuz satılmaması için lisanslı depoculuğu Malatyamız'a  kazandıracağız."

Düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,  AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı  Selahattin Gürkan da katıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 14:34
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