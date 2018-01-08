Özkul Rabbine kavuştu

HABER MERKEZİ - Büyük bir fikir çilesi sonrası Allah inancını kabul ettiği ortaya çıkan Özkul’un, İslam’la müşerref olduğu gerçeği yıllar boyunca Türk halkından saklanmış. 1986 yılında Vehbi Vakkasoğlu’na verdiği röportajda kurtarıcı olarak “Allah”ı gördüğünü belirten Özkul, bütün samimiyetiyle ihtida sürecini anlatmış... “İnkara düşmeden önce Küçük Sahne’nin tuvaletlerinde yüzüme gözüme, elbiseme üç kere sular sıçratarak sözümona abdest alırdım. Bilhassa zor oyunlarda, sıkıştığım sırada nefesim kesilip tâkatım kalmadığı zamanlarda, içimden, ta derinlerden “Allllahhh!” diye bir ses gelir de ben oyunu alıp götürürdüm” sözleriyle İslam’la müşerref olma sürecini bütün samimiyetiyle anlatan Özkul, dün son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii’nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazına Başbakan Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.

İşte Münir Özkul'un karanlıktan aydınlığa çıkan hikayesi