Özkök'ten 2 günde 2 skandal ifade! Yine haddi aştı

BM'de terör destekçisi ABD ve terörün bizzat kendisi olan İsrail'in tarihi hezimet aldığı Kudüs oylaması sonrası katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Filistin'e koşulsuz bir şekilde destek vermesinin yanlış olduğunu savunan Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde yine haddi aşan sözler kullandı.

Daha önce Esed'in kendi sınırlarında yeniden hakimiyet sağlaması gerektiğini savunan Özkök, yazısının ilgili bölümünde sınırındaki ülkelerle iyi geçinmeyen ülkelerin ABD ve İsrail gibi olabileceğini söyleyerek adeta Esed'e yine sahip çıktı.

Ertuğrul Özkök Orta Doğu milletlerini aşağıladı: Hiç sevmem

İşte mezkûr yazının ilgili bölümü:

"(...) BİRLEŞMİŞ Milletler’de oluşan bu 128 sayısına dikkat...

Bu uluslararası ilişkilerde yeni bir matematik içtihadı olabilir.

Yani bugün ABD’nin attığı yanlış adıma, İsrail’in uyguladığı yanlış politikalara karşı böyle 128 gibi sihirli bir rakam ortaya çıkmışsa... Yarın bu matematik içtihat, kendi insanına, kendi sınırındaki ülkeye haksızlık, adaletsizlik yapan her ülkenin önüne çıkabilir.

Eğer Türkiye bu 128 rakamının oluşmasındaki olumlu katkısını sürdürmek istiyorsa... Artık kendi içindeki adalete, kendi içindeki insan haklarına, kendi içindeki hukuksuzluklara da dikkat etmeli. (...)"