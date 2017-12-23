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Özkök'ten 2 günde 2 skandal ifade! Yine haddi aştı

Türkiye'nin Filistin'e destek vermesinin yanlış olduğunu söyleyen Özkök, bugünkü yazısında bir kez daha haddi aştı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:48
Özkök'ten 2 günde 2 skandal ifade! Yine haddi aştı

BM'de terör destekçisi ABD ve terörün bizzat kendisi olan İsrail'in tarihi hezimet aldığı Kudüs oylaması sonrası katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Filistin'e koşulsuz bir şekilde destek vermesinin yanlış olduğunu savunan Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde yine haddi aşan sözler kullandı. 

Daha önce Esed'in kendi sınırlarında yeniden hakimiyet sağlaması gerektiğini savunan Özkök, yazısının ilgili bölümünde sınırındaki ülkelerle iyi geçinmeyen ülkelerin ABD ve İsrail gibi olabileceğini söyleyerek adeta Esed'e yine sahip çıktı.

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İşte mezkûr yazının ilgili bölümü:

"(...) BİRLEŞMİŞ Milletler’de oluşan bu 128 sayısına dikkat...

Bu uluslararası ilişkilerde yeni bir matematik içtihadı olabilir.

Yani bugün ABD’nin attığı yanlış adıma, İsrail’in uyguladığı yanlış politikalara karşı böyle 128 gibi sihirli bir rakam ortaya çıkmışsa... Yarın bu matematik içtihat, kendi insanına, kendi sınırındaki ülkeye haksızlık, adaletsizlik yapan her ülkenin önüne çıkabilir.

Eğer Türkiye bu 128 rakamının oluşmasındaki olumlu katkısını sürdürmek istiyorsa... Artık kendi içindeki adalete, kendi içindeki insan haklarına, kendi içindeki hukuksuzluklara da dikkat etmeli. (...)"

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:48
  1. Ertuğrul Özkök
  2. Esed
  3. suriye rejimi
  4. Türkiye
  5. BM
  6. Birleşmiş Milletler
  7. ABD
  8. İsrail
  • AliAli1 sa önce
    Geçen cuma arabada gidiyorum sabah işe ne güzel keyfin yerinde taki bu radyoya çıkana kadar. Dur lan bi dinleyim Filistin meselesinde bari ne diyecek diye. Ne oldu tabi bir sövdüm bir sövdüm cuma cuma ağzını bozdurdu alçak ama fazlasını halediyor. Şaşırmadım.
  • MüslümanMüslüman1 sa önce
    bugün kemalistlere yanaşan süslümanlara sesleniyorum. hayatınız güzel yolunda değil mi? bakın bu kemalistlerin tuzağı. sizi yedirip içirip bir kesime ise haksızlık yapıyorlar. bunun amacı sizi antipatik göstermek ve onları size karşı doldurmak. kemalistler bu yöntemi kendileri hariç her türlü müslüman kesime uygularlar. size saygı duyar gibi yaptıklarına aldanmayın. özellikle hakedeni hakettiği yere getirmeyip sizin gibi haketmeyenleri bilerek bir yere getiriyorlar ki insanlar size karşı isyan etsin diye. buradan isyan edenlere de sesleniyorum bunlara isyan etmeyin. nu süslümanlar da şu an her şeyin farkında değil. bu tuzağı kuran kemalistlerdir. islamiyeti bu şekilde antipatik hale getiriyorlar. bugün bu yiyen süslümanların yarın çocuklarının nasıl süründüğünü göreceksiniz. adamların taktiği bu. müslümanları bu şekilde birbirlerine düşürüyorlar. bu açıdan birbirinizi suçlamayın. bu tuzağı kuran kemalistleri suçlayın.
  • AtiAti1 sa önce
    Amerikan köpekleri
  • Feridun KüçükFeridun Küçük1 sa önce
    Hakikaten bir arksdaşın dediği gibi buadamı hala okuyup kaale alan varmı acaba.Ey gafilsenin zamanınin Türkiyesiyle şimdiki Türkiye aynımı.Sen hala farkı farkedemedinmi.Nerde yaşıyordun.Hafsalan gelinen noktayı algılamıyor.
  • KubilayKubilay1 sa önce
    28 subat icin yargilanacagi icin korku icinde maymun herif. O yüzden cirpiniyor, ama halk artik uyandi, yargida adaletini ararsin
  • 1 isi1 isi2 sa önce
    Bu ..... kalemi okumaya dikkat e almaya gerek yok
  • Sahin Sahin 2 sa önce
    Köpeğin havlaması fitratinda var.Mecbur köpek herzaman köpekliğini yapmak zorunda.Hele basınhürriyeti denen zorbanın sahibi aydın olduğunu iddia eden doğmamış çocuğa don biçen koç un gayrimeşru tohumunun kapısında bağlı bir kopekse. Bu köpekten her sey beklenir.yeterki yal veren olsun.
  • ErsanErsan2 sa önce
    Dogru soylemis
  • Yavuz 1517Yavuz 15173 sa önce
    Sen iflâh olmaz bir hainsin. Ama, şunu rahatlıkla söyleyebilirim; sizlerin devri bitti. Yani, OYUN BİTTİ. Sizlerin sebep olduğu 100 yıllık istibdat dönemi sona erdi. Bu millet devletiyle ayağa kalkmıştır. Artık yeni bir dönem. Ve bu döneme alışacaksınız. Yeni dönemde sizin gibi dinozorlara yer yok. Sizlere yeni evrimleşmelerde buluşmak üzere diyorum.
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar3 sa önce
    Yehudiler olmak kabahat deyil zira dünyaya gelirken bize sorulmuyor,yehudilikyapmak işte o lanetli iş,baksana lanetli İsrail Filistinlinin evvela malını sonra canını alıyor.ey Özkök sahi sende yehudilik varmı?çok benziyordu da.
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