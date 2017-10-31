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Ertuğrul Özkök, Donald Trump'ın sözleriyle arkadaşlarını savundu

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözleri üzerinden Cumhuriyet ve Sözcü’nün FETÖ tutuklularını savundu.

31 Ekim 2017 Salı 09:20
Ertuğrul Özkök, Donald Trump'ın sözleriyle arkadaşlarını savundu

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde verilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da mesaj gönderdiği 29 Ekim resepsiyonunu değerlendirdi. Trump’ın gönderdiği mesajdaki “ABD’nin Türkiye’nin demokratik kurumlarına olan desteğini bir kez daha teyit ederken Temmuz 2016’daki darbe girişimini kınadığımızı hatırlatmak isterim. O trajik günde demokrasilerine sahip çıkan Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Onların eylemleri demokrasinin muhafazası için, basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi.” İfadelerine yer veren Özkök, bu sözler üzerinden Cumhuriyet ve Sözcü’nün FETÖ tutuklularını savundu.

“NİYE İÇERİDELER?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resepsiyonuna gönderdiği mesajda da Trump’ın mesajına benzer ifadeler yer aldığını savunan Ertuğrul Özkök, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, eğer 15 Temmuz gecesi o insanlar gerçekten Cumhuriyet’in değerlerini, demokrasiyi, basın özgürlüklerini, genel özgürlükleri korumak için canlarını verdilerse, bugün mahkeme karşısına çıkacak olan Cumhuriyet gazetesinden arkadaşlarımız, Sözcü gazetesi muhabiri, bütün öteki gazeteciler, niye hâlâ içerideler?” ifadelerini kullanarak FETÖ tutuklularını savundu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:20
  1. Ertuğrul Özkök
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. FETÖ
  5. Sözcü
  6. Cumhuriyet

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