Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Özhaseki'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile başlayan tartışmalar hakkında konuştu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:01
Özhaseki'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Özhaseki gazetecilerin kendisi gibi Kayserili olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696. sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı zırhına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“KHK’lerde imzalar var. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bakanlık yapıyorum, ben imza atarken titizlenirim. Neye imza attığımı çok iyi bilirim. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline zarar vermeye kalkan hainlerin karşısında durmuş gazi ve şehitlerimiz oldu. Onlara bir gün olur da kamu malına zarar vermekten, kamu görevlisine mukavemet etmekten dava açılırsa ne olur? Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum.”

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:01
  1. Mehmet Özhaseki
  2. abdullah gül
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması
    1. Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması
    2. Lastik botta 57 kaçak yakalandı
    3. Yılmaz Mesleki Eğitim Külliyesi'ni..
    4. Rusya Amerika'yı uyardı
    5. Milyonda bir meydana geliyor! Kalbi..
    6. Financial Times'tan İran çıkışı
    7. Dünyanın en pahalı koleksiyonu çalındı!
    8. Cami hoparlöründen tuhaf anons!
    9. Rusya ABD'yi uyardı: İran'a...
    10. ABD onu gözden çıkardı...
    11. MİT hakkında çarpıcı detay! 27 bin..
    12. Cumhurbaşkanlığı'ndan 'bedelli..
    13. Özhaseki'den 'Abdullah Gül' açıklaması
    14. Rus uçakları bir bir düşürülüyor
    15. Bunu yapan şimdi yandı! Tek tek tespit..
    16. İran ordusu: Müdahaleye hazırız!
    17. O ülkenin hacı adayları için yeni sistem
    18. "Tarih bize ABD'ye güvenmememizi..
    19. İzdivaç grubu deşifre edildi! Kod adı..
    20. Hizbullah'tan İran açıklaması
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    İki ay sonra itiraf etti: Abdullah Gül tehdit etti!
    İki ay sonra itiraf etti: Abdullah Gül tehdit etti!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha