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Özhaseki: Hiçbir hak kaybı yok

Yeni imar yönetmeliğine yönelik eleştirilere cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar çarpıklığının önüne geçecek bir disiplin mekanizması getirdiklerini söyledi. Özhaseki, “Hiçbir hak kaybı yok. İstismarların önüne geçmek için yönetmelik şart” dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:48
Özhaseki: Hiçbir hak kaybı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gayrimenkul sektörü temsilcilerinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne ilişkin eleştirileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut yönetmeliğin 2013’te çıkarıldığını, bazı müteahhit grupların talepleri üzerine süresi dört kez uzatılan bir yönetmelik olduğunu belirten Özhaseki, bu senenin başında bütün belediye başkanları ve sektörün ileri gelenleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde yönetmelik değişikliğine gittiklerini hatırlattı.

İSTİSMARIN ÖNÜNE GEÇMEK ŞART

Tek tip bir yönetmelik çıkarmamak adına imarın anayasası olarak gördükleri kuralları bakanlık olarak belirlediklerinin altını çizen Özhaseki, şehirlerin coğrafi iklimlerine göre değişebilecek kuralları ise belediyelerin kendilerinin belirlediğini aktardı. Özhaseki, Bizim imarı disipline etmek dışında hiçbir amacımız yok. Hoyratça, haksızca kullanılan, istismara sebebiyet veren, imar çarpıklığı ve düzensizliğinin önüne geçecek bir disiplin mekanizması bizim getirdiğimiz. Hiçbir hak kaybı yok. İstismarların önüne geçmek için yönetmelik şart” dedi.

Çağırıp tekrar anlatacağız

Aldıkları kararın olumlu bir karşılık bulduğunu bildiren Özhaseki, şunları kaydetti: Arkadaşların eleştirilerini tek tek dikkate aldık. Bunu söyleyen sektör temsilcilerini çağırıp anlatacağız. Bizim amacımız onlarla kavga etmek ve polemiğe girmek değil en azından bizim yaptıklarımızı anlasınlar istiyoruz. Çağırıp onlara anlattığımız zaman bize hak vereceklerdir.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:48
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