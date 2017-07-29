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Özhaseki: 15 yılda 7,5 milyon bina yenilenecek

İstanbul'da özellikle 1999'dan önce inşa edilen binaların olası bir depreme karşı çok büyük riskler taşıdığını söyleyen Bakan Özhaseki, 15 yıllık bir hedef koyduklarını ve bu süre zarfında Türkiye'deki 7.5 milyon binanın dönüşümünü hedeflediklerini kaydetti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:10
Özhaseki: 15 yılda 7,5 milyon bina yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğuna dikkati çekerek "15 yıllık bir hedef koyduk. Türkiye'deki 7.5 milyon binanın dönüşümünü hesaplıyoruz" dedi. Muğla'da İztuzu Kumsalı'ndaki yuvalarından çıkan yavru caretta carettaların denize bırakılması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Özhaseki, etkinlik sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEPREM SEFERBERLİĞİ

Türkiye'nin topraklarının yüzde 71'inin deprem kuşağında olduğunun altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un deprem riskini en yakından hissedecek şehirlerin başında geldiğini söyledi. İstanbul'da özellikle 1999'dan önce inşa edilen binaların olası bir depreme karşı çok büyük riskler taşıdığını söyleyen Bakan Özhaseki, 15 yıllık bir hedef koyduklarını ve bu süre zarfında Türkiye'deki 7.5 milyon binanın dönüşümünü hedeflediklerini kaydetti.

YILDA 500 BİN BİNA

Sabah'ın haberine göre, depremlere hazırlıklı olma yolunda kentsel dönüşümün önemini bütün belediye başkanlarına tek tek anlattığını kaydeden Bakan Özhaseki, "Belediye başkanlarına 'Deprem geldiği zaman A partili B partili demez. Kadın, erkek, genç, çoluk çocuk, yaşlı demez. En sevdiklerimizi götürür. Gelin o yüzden hep birlikte el birliği ile bu işin altından kalkalım' diye de ihtar ettim. Bizim yapmaya çalıştığımız, bunun yasalarının bir an önce çıkması. Sayın Başbakanımıza dün yine konuyu arz ettim. Sağolsun o da çok ilgi gösterdi. Meclis'in çalışma aritmetiği içerisinde kentsel dönüşümle ilgili müthiş bir çalışma yapacağız" dedi. Bakan Özhaseki, yasaların çıkmasıyla birlikte her yıl 500 bin binanın dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi.

PİLOT İL İSTANBUL

Yapılacak dönüşümde finansman modellerini, rezerv alan konusundaki sıkıntıları aşacak formülleri, yasal altyapıdaki eksiklikleri tek tek tespit ettiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "İnşallah bunlar çıkar ve gelecek yılda pilot olarak İstanbul'dan başlayarak tüm Anadolu'ya bu kentsel dönüşüm işini yayarız" diye konuştu.

DEMİRDE GÜMRÜK %10'A İNDİ

Dünyanın en büyük ikinci inşaat demiri ihracatçısı Türkiye'de inşaat demiri ithalatına uygulanan yüzde 30 gümrük vergisi yüzde 10'a indirildi. Düzenlemenin Türk üreticisine zarar verebileceği belirtiliyor. İnşaat sektörü temsilcileri ise piyasada istedikleri miktarda ürün bulamamaktan ve fiyat artışlarından şikayet ediyordu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:10
  1. İstanbul
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  3. Sabah
  4. Muğla
  5. Mehmet Öz
  6. Mehmet Özhaseki
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