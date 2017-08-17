Özgüven: Daha güzel Ereğli için kentsel dönüşüme ihtiyacımız var

Ereğli’ye kentsel dönüşüm için adım attıklarını ifade eden Başkan Özgüven, “Kentsel dönüşüm hükümetimizin de önem verdiği ilçemize değer katacak önemli projelerden birisidir. Bu ofisle kentsel dönüşüm projesi için ilk adımı atıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirme amacıyla kurduğumuz ofisle onların rızasını alacağız. Şehrimize modern bir kimlik kazandırmak adına kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun için gereken çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizde atıl bölgeler ve eski binalar kaldırılarak yerine şehrimize yakışır modern binalar inşa edeceğiz. Her şey daha güzel bir Ereğli için” dedi.

Başkan Özgüven, ardından ofisle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.